Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с 2020 года 15:12
Внук Довлатова получил сертификат о вакцинации от COVID-19 после жалоб матери 15:10
Ученые заявили, что носители «омикрона» быстро выздоравливают в больницах 15:08
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Байдена 15:06
Почти половина украинцев захотела досрочных выборов президента 15:06
Спор о картошке фри в McDonald's закончился стрельбой 15:05
Звезда «Универа» рассказала о конфликте с актрисой... 15:05
В Минздраве назвали процент россиян, вакцинированных от COVID-19 14:59
Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям 14:58
Президент «Урала» выступил против закона о Fan ID 14:56

В Москве ждут отдельного ответа от НАТО по гарантиям безопасности

Песков: Москва ждет обещанного НАТО ответа на российские предложения по гарантиям безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет отдельного ответа от НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, как и было обещано главой альянса Йенсом Столтенбергом.

«Это было сформулировано господином Столтенбергом, что такой ответ будет готовиться. Мы предпочитаем сначала его получить», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что Москва ожидает письменных ответов в течение недели. Песков напомнил, что эти предложения призваны способствовать тому, чтобы в дальнейшем избегать напряженных ситуаций между странами.

Столтенберг ранее в январе пообещал предоставить России письменный ответ на предложения Москвы, которые, как утверждается, будут отражать «серьезную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам» и другим вопросам.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

По данным источников The Washington Post, американские должностные лица попросили российских коллег не публиковать письменный ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности, но самого документа США пока не прислали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть