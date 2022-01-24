В Москве ждут отдельного ответа от НАТО по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет отдельного ответа от НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, как и было обещано главой альянса Йенсом Столтенбергом.

«Это было сформулировано господином Столтенбергом, что такой ответ будет готовиться. Мы предпочитаем сначала его получить», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что Москва ожидает письменных ответов в течение недели. Песков напомнил, что эти предложения призваны способствовать тому, чтобы в дальнейшем избегать напряженных ситуаций между странами.

Столтенберг ранее в январе пообещал предоставить России письменный ответ на предложения Москвы, которые, как утверждается, будут отражать «серьезную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам» и другим вопросам.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

По данным источников The Washington Post, американские должностные лица попросили российских коллег не публиковать письменный ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности, но самого документа США пока не прислали.