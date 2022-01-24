Экс-офицер США: Путин хочет изгнать Соединенные Штаты из Европы

Президент России Владимир Путин намерен изгнать США из Европы — такое мнение высказала экс-офицер американской разведки по делам России и Евразии Фиона Хилл, слова которой приводит The New York Times.

Хилл занимала эту должность при администрациях президентов США Джорджа Буша – младшего и Барака Обамы.

По мнению бывшего офицера, цели российского лидера сегодня простираются дальше препятствования вхождению Украины в НАТО и захвата ее территорий.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол в связи с ситуацией вокруг Украины призвал провести военные учения возле границ России.

По мнению Госдепа, Россия может напасть на Украину в любой момент. Из-за опасений, что Россия осуществит вторжение на территорию соседней республики, Соединенные Штаты уже разрешили некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей уехать из этой страны.