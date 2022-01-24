СМИ узнали о планах Франции эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве

Франция намерена эвакуировать своих дипломатов и членов их семей с Украины. Об этом сообщает украинский информационный портал «Вести.ua» со ссылкой на источник в Верховной раде.

Накануне сообщалось, что Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства. По словам представителей британского внешнеполитического ведомства, конкретных угроз дипломатам не поступало, однако было принято решение, что около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. При этом диппредставительство в Киеве продолжит свою работу.

24 января эвакуацию своих дипломатов начали США. Госдепартамент также рекомендовал американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда из страны.

Сообщения об эвакуации дипломатических работников западных стран из Киева появляются на фоне заявлений СМИ и политиков на Западе и Украине о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.