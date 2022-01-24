Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве вынесли приговор участникам «Хизб ут-Тахрир»* 13:37
Врачи выяснили, что у тревожных мужчин выше риски заболевания сердца 13:36
Сбежавшие от полицейских нарушители притворились фермерами, чтобы избежать штрафа 13:36
Найдена критическая уязвимость в популярном браузере 13:31
В ВОЗ назвали условие для завершения пандемии COVID-19 в 2022 году 13:31
В Минздраве прокомментировали видео с «ожившим трупом» в морге 13:30
Роднина — о Fan ID: я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон 13:29
В ВОЗ рассказали об идеальных условиях для появления новых штаммов коронавируса 13:29
МакSим выиграла суд против отца своего ребенка 13:26
В Молдавии таксисты устроили протест из-за цен на топливо 13:26

СМИ узнали о планах Франции эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве

«Вести.ua»: Франция эвакуирует своих дипломатов с Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Франция намерена эвакуировать своих дипломатов и членов их семей с Украины. Об этом сообщает украинский информационный портал «Вести.ua» со ссылкой на источник в Верховной раде.

Накануне сообщалось, что Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства. По словам представителей британского внешнеполитического ведомства, конкретных угроз дипломатам не поступало, однако было принято решение, что около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. При этом диппредставительство в Киеве продолжит свою работу.

24 января эвакуацию своих дипломатов начали США. Госдепартамент также рекомендовал американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда из страны.

Сообщения об эвакуации дипломатических работников западных стран из Киева появляются на фоне заявлений СМИ и политиков на Западе и Украине о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения отвергают.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть