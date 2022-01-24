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Вероятный кандидат на пост президента Армении описал отношения с Россией

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, которого в армянских СМИ называют возможным кандидатом на пост президента, в разговоре с «Газетой.Ru» описал отношения его страны с Россией.

Политик заявил, что он всегда лоббировал хорошие отношения Армении и России.

«Здесь ничего не меняется. Совсем недавно Армения как председатель в ОДКБ сыграла очень важную роль в кризисе в Казахстане, и это тоже говорит о том, что Москва и Ереван — стратегические партнеры», — отметил он. При этом Марукян сказал, что поддерживает начавшийся процесс армяно-турецких переговоров при посредничестве Москвы.

При этом пока Марукян не стал подтверждать или опровергать возможность его выдвижения на пост президента.

«До тех пор, пока отставка президента республики не вступила в силу, некорректно говорить о комментариях. Президент только вчера подал в отставку, какие могли быть у меня переговоры? Пока об этом несерьезно говорить», — сказал политик, подтвердив, что у него хорошие отношения с членами действующего правительства.

Ранее газета «Жоховурд» со ссылкой на источники сообщила, что именно Марукян может стать провластным кандидатом в президенты Армении. Собеседники издания отметили, что он уже якобы согласился баллотироваться на эту должность.

Марукян был депутатом парламента трех созывов, в 2017–2019 его партия входила в депутатский блок «Елк» («Исход») вместе с «Гражданским договором» действующего премьер-министра Никола Пашиняна. По итогам внеочередных выборов в парламент 2021 года «Просвещенная Армения» не прошла в законодательный орган.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, указав на отсутствие полномочий, позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

Внеочередные выборы президента Армении в парламенте страны должны пройти не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. Срок полномочий главы государства — 7 лет.

При этом закон позволяет президенту республики отозвать решение об отставке в течение недели.

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