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В Люксембурге прокомментировали поставки оружия на Украину

Глава МИД Люксембурга Ассельборн критически отнесся к вопросу поставок оружия на Украину

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Francois Lenoir/Reuters

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн раскритиковал поставки оружия на Украину, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

«Я полагаю, что действительно неправильно давать людям понять, что военное превосходство, которое существует между Россией и Украиной, теперь можно уравновесить с помощью оружия. Я думаю, что это не сработает», — заявил Ассельборн.

По его словам, большинство государств — членов НАТО стремится избежать войны, поэтому не следует вдаваться в «логику войны». По этой причине, подчеркнул Ассельборн, он выступает за дипломатическое решение украинского кризиса.

Глава МИД Люксембурга полагает, что якобы имеющее место вторжение на Украину не станет победой для России.

«В таком случае мы снова будем отброшены на годы назад по всему миру с точки зрения международной дипломатии», — отметил Ассельборн.

22 января американское посольство в Киеве сообщило, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн. В дипведомстве уточнили, что груз включает в себя «около 200 тыс. фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины». В Госдепе США позднее уточнили, что оборонная помощь Киеву уже превысила $600 млн.

В последние месяцы на Западе и Украине стали звучать заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину. До этого украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом.

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