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Австрия не исключила эвакуации дипломатов из Киева

Глава МИД Австрии: Вена эвакуирует персонал посольства из Киева в случае необходимости

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Lisi Niesner/Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена планирует эвакуировать персонал посольства в Киеве, однако окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами», — сказал он.

Министр добавил, что Вена пойдет на такой шаг, если ситуация с угрозой или безопасностью на Украине изменится.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что для эвакуации дипломатов из Киева нет особых причин и призвал не драматизировать ситуацию.

До этого Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

В свою очередь МИД Украины назвал преждевременным решение американской стороны по эвакуации дипломатов.

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