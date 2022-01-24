Австрия не исключила эвакуации дипломатов из Киева

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена планирует эвакуировать персонал посольства в Киеве, однако окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами», — сказал он.

Министр добавил, что Вена пойдет на такой шаг, если ситуация с угрозой или безопасностью на Украине изменится.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что для эвакуации дипломатов из Киева нет особых причин и призвал не драматизировать ситуацию.

До этого Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

В свою очередь МИД Украины назвал преждевременным решение американской стороны по эвакуации дипломатов.