МИД России отреагировал на эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвала странной и неумной информационную повестку Госдепартамента США.

Комментируя заявление ведомства о «дезинформации» с российской стороны по ситуации вокруг Украины, Захарова отметила, что это американской стороне нужно задавать вопросы по их выстраиванию информационной политики.

«Например, все готовились к переговорам в Женеве, а они готовили эти так называемые украинские файлы, которые в ночь и опубликовали, <…> о якобы ведущейся дезинформации с российской стороны, поэтому их информационно-политическая повестка странна, неумна», — сказала Захарова.

По словам представителя МИДа, посольство России в Киеве работает в штатном режиме, а перед Новым годом часть родственников дипломатов уехали. При этом она подчеркнула, что вокруг российских загранучреждений на Украине «обстановка накалялась уже не первый год».

Ранее в Госдепе заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент. В связи с этим представитель ведомства рекомендовала американским гражданам самостоятельно покинуть Украину. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США были данные о подготовке Россией эвакуации семей своих дипломатов с Украины. По ее словам, Россия планировала эвакуировать семьи своих дипломатов из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января. Однако позднее Мария Захарова назвала эти сообщения провокацией. Она указала, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

Вслед за США ряд стран выразили беспокойство по поводу судьбы соотечественников на Украине. Так, власти Японии призвали японцев на Украине принять меры безопасности и быть готовыми к возможному изменению ситуации в стране. Также немецкая газета Bild сообщила, что Германия готовит план эвакуации своих дипломатов с Украины в случае обострения ситуации.