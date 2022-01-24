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Губернатор Петербурга высказался о своей отставке

Беглов заявил, что не собирается в отставку

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Официальный сайт администрации СанктПетербургаОфициальный сайт администрации СанктПетербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не планирует уходить в отставку, его цитирует РИА «Новости».

Беглов подчеркнул, что его команда работает и продолжит реализовывать реформы до конца.

Ранее Беглов прокомментировал критику местного правительства в связи с освещением в СМИ ряда проблем сферы ЖКХ. По словам главы региона, реформы вызывают недовольство некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи». По его мнению, эту кампанию можно описать как «полнейший саботаж».

Жители Санкт-Петербурга жалуются на работу коммунальщиков с декабря 2021 года, горожане получают травмы из-за ледяного коллапса. Власти Петербурга жалуются на нехватку дворников и административный хаос — за уборку разных частей города отвечают различные организации. Так, жители исторического района Санкт-Петербурга Коломна самостоятельно приобрели 250 кг песка, чтобы посыпать им обледенелые тротуары, так как городские службы не справляются с уборкой города.

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