Украинский политолог назвал страну, которая готовится переделать Европу

Великобритания намерена выйти из роли младшего партнера США и начать самостоятельно заниматься ситуацией в Европе. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью «Стране.ua».

Эксперт считает, что британское королевство рассчитывает создать Pax Brittanica по примеру бывшего Pax Americana («Американский мир»), подбирая те «куски», которые «стали обузой для Штатов». Так, Великобритания может сформировать новый политический блок, в который захотят вступить Турция, Польша, Украина, Молдова, а в перспективе — страны Балтии.

Бондаренко отметил, что автором инициативы, вероятно, станет глава внешней разведки Великобритании MI6, экс-посол в Турции и друг турецкого президента Реджепа Эрдогана Ричард Мур.

По мнению политолога, Украине чего-то хорошего от этого ждать не стоит, поскольку ей уготована роль «пушечного мяса в большом переделе Европы и мира».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что Великобритания пытается подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к решению конфликта в Донбассе силовым путем.

23 января министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил в интервью Sky News, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против России не только в случае ее «вторжения» на Украину.