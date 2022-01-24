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В Госдепе подтвердили, что посольство США на Украине будет работать

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Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Как сообщает ТАСС, представитель Госдепартамента США высокого ранга на специальном брифинге заявил, что посольство США на Украине будет продолжать работу.

Он подтвердил, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин остается в стране.

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд из Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей.

Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

Также сообщалось, что США могут начать вывозить из Киева неосновной персонал посольства и членов семей дипломатов уже в понедельник, сообщают американские СМИ. Официально Госдепартамент заявляет, что проводит «тщательное планирование» на случай эскалации конфликта. Подготовку к эвакуации, по неофициальным данным, также начали Германия и Великобритания.

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