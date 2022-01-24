В Госдепе подтвердили, что посольство США на Украине будет работать

Как сообщает ТАСС, представитель Госдепартамента США высокого ранга на специальном брифинге заявил, что посольство США на Украине будет продолжать работу.

Он подтвердил, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин остается в стране.

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд из Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей.

Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

Также сообщалось, что США могут начать вывозить из Киева неосновной персонал посольства и членов семей дипломатов уже в понедельник, сообщают американские СМИ. Официально Госдепартамент заявляет, что проводит «тщательное планирование» на случай эскалации конфликта. Подготовку к эвакуации, по неофициальным данным, также начали Германия и Великобритания.