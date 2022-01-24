В Госдепе США заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент

Администрация США исходит из того, что Россия может напасть на Украину в любой момент, несмотря на отрицание России. Об этом заявила высокопоставленный представитель госдепартамента, ее слова приводит РИА «Новости».

«Дабы внести ясность, президент Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент. При таком развитии событий правительство США не сможет эвакуировать американских граждан», — заявила она.

В связи с этим представитель Госдепа рекомендовала американским гражданам самостоятельно покинуть Украину.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.