Обвиняемый в шпионаже «на Россию» депутат Латвии прокомментировал обвинения

Обвиняемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс в разговоре c журналистами программы de facto Латвийского общественного телевидения прокомментировал выдвинутые против него обвинения.

«Естественно, я не признаю вину, это ерунда», — заявил латвийский депутат.

В июне 2021 года суд Видземского предместья Риги арестовал Адамсонса по подозрению якобы в шпионаже в пользу России и отправил его под стражу. Суд также принял решение о задержании еще одного человека. Установлено, что он является российским гражданином.

По данным следствия, латвийский политик с 2017 года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и о ситуации на восточной границе. Сам Адамсонс уверял, что за ним «нет никаких грехов». Всего его обвиняют в 43 эпизодах шпионажа.

Ранее сообщалось, что Адамсонс вышел на свободу под залог в размере €30 тыс. Залог за депутата внесли 5 января, после чего Адамсонс был освобожден из Рижской центральной тюрьмы.

В настоящее время неизвестно, применит ли прокурор в отношении депутата после его освобождения какие-либо дополнительные меры.