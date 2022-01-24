Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США начали эвакуировать дипломатов из Украины 02:50
В России создали уникальную систему обороны побережья 02:47
Порошенко заявил, что Зеленский «вместо борьбы» с Путиным... 02:47
Тренер «Ливерпуля» Клопп подарил болельщикам две бутылки пива 02:43
Специалист призвал хранить дома полугодовой доход семьи в наличных деньгах 02:35
Нганну пожаловался на условия контракта с UFC после победы над Ганом 02:33
В Китае отреагировали на то, что Овечкин не приедет на Олимпиаду... 02:28
В России создали кожный тест на COVID-19 02:27
Назван способ попадания «омикрона» в организм человека 02:25
Шевченко согласился возглавить сборную Польши 02:22

Обвиняемый в шпионаже «на Россию» депутат Латвии прокомментировал обвинения

Обвиняемый в шпионаже «на Россию» депутат Латвии Адамсонс назвал обвинения «ерундой»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Saeima/Flickr

Обвиняемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс в разговоре c журналистами программы de facto Латвийского общественного телевидения прокомментировал выдвинутые против него обвинения.

«Естественно, я не признаю вину, это ерунда», — заявил латвийский депутат.

В июне 2021 года суд Видземского предместья Риги арестовал Адамсонса по подозрению якобы в шпионаже в пользу России и отправил его под стражу. Суд также принял решение о задержании еще одного человека. Установлено, что он является российским гражданином.

По данным следствия, латвийский политик с 2017 года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и о ситуации на восточной границе. Сам Адамсонс уверял, что за ним «нет никаких грехов». Всего его обвиняют в 43 эпизодах шпионажа.

Ранее сообщалось, что Адамсонс вышел на свободу под залог в размере €30 тыс. Залог за депутата внесли 5 января, после чего Адамсонс был освобожден из Рижской центральной тюрьмы.

В настоящее время неизвестно, применит ли прокурор в отношении депутата после его освобождения какие-либо дополнительные меры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть