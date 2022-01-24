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В МИД России заявили, что Запад использует Украину как поле для экспериментов

Захарова заявила, что Запад использует Украину как поле для экспериментов

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Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Известия» заявила, что Запад использует Украину как инструмент проведения своих интересов в регионе и как поле для экспериментов.

Она считает, что Запад использует Украину для поддержания санкций против России.

«Что? Ну нет фактов, доказывающих нашу агрессию, какое-то нарушение нами международного права, непартнерские отношения. Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим», — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что западные страны пытаются подготовить информационное пространство для ряда крупных провокаций, в том числе и военных. По ее словам, министерство иностранных дел Великобритании заранее готовило «вброс» о том, что Россия якобы готовит переворот на Украине.

В последнее время на Западе, а также на Украине политики и СМИ заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве неоднократно отвергали подобные утверждения.

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