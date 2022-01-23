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Премьер Баварии выступил против санкций в отношении России

Премьер Баварии Зедер заявил, что Россия «партнер, но не враг Европы»

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Murad Sezer/Reuters

Введение санкций в отношении России малоэффективно и может навредить самой Германии. Такую позицию высказал премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает издание «Страна».

«С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Закрытие газопровода «Северный поток — 2» или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны», — пояснил политик.

По его мнению, Россия является «сложным партнером, но не врагом Европы», и большое число жителей Германии хотят стабильных и мирных отношений с ней.

«Россия — не региональное государство. Россия есть и останется великой державой. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой, даже если это всегда вызов», — подчеркнул Зедер.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Берлин в высокомерии и мании величия. По его словам, даже отставки главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, заявившего, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины, недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике.

До этого глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия должна прекратить «поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину».

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