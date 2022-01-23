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Блинкен пообещал говорить «нет» России, когда необходимо

Блинкен заявил, что готов говорить «нет» России на переговорах

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Соединенные Штаты совместно с партнерами надеются решить существующие проблемы в отношениях с Россией дипломатическим путем, но при необходимости американская сторона готова говорить «нет». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Даже вступая в дипломатические отношения и диалог, что является моей работой, не менее важно не убирать слово «нет» из своего лексикона. Параллельно с этим мы наращиваем нашу оборону, укрепляем наши средства сдерживания, чтобы убедиться, что Россия понимает, что если она не будет следовать дипломатическому курсу, если она возобновит свою агрессию, будут очень существенные последствия», — сказал Блинкен.

При этом госсекретарь США отметил, что в некоторых вопросах Россия и Соединенные Штаты могли бы договориться по поводу безопасности в Европе «таким образом, чтобы это было хорошо для всех — европейцев, американцев и россиян».

Накануне Блинкен провел в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. США пытались убедить Россию «снизить напряженность» по поводу ситуации на границе с Украиной. Разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер.

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

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Отношения России и США
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