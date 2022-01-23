Назван примерный срок внеочередных выборов президента Армении

Внеочередные выборы президента Армении после отставки Армена Саркисяна могут состояться в середине февраля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Конституцией республики.

«Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность президента республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики», — говорится в основном законе государства.

Президент Армении избирается Национальным Собранием (парламентом) сроком на семь лет. При этом один и тот же человек не может занимать эту должность дважды.

«Право на выдвижение кандидата в президенты имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Президентом избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов», — следует из Конституции Армении.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, объяснив свое решение тем, что он не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач. По его словам, нынешняя Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.

Саркисян вступил на должность президента Армении весной 2018 года. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими.