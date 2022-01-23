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Президент Армении подал в отставку

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, не завершив президентский срок, сообщили в пресс-службе лидера.

По его словам, президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач. Он считает, что нынешняя Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.

«Я долго думал, — и решил уйти с поста Президента Республики после активной работы около четырех лет (президент Армении избирается парламентом сроком на 7 лет — «Газета.Ru»). Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У Президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время... когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов.», — заявил Саркисян.

Он заявил, что сейчас стране необходимы осмысленные, хорошо продуманные действия. «В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться!», — говорится в заявлении Саркисяна.

Накануне Саркисян выразил надежду, что Армения и Азербайджан посредством компромиссов смогут установить стабильный мир.

Саркисян вступил на должность президента Армении весной 2018 года. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими.

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