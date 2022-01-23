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В офисе Зеленского отреагировали на заявления о планах России по перевороту на Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк считает, что Лондон не сказал «ничего нового» о планах России по Украине

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Pool Reuters/AP

Заявление МИД Великобритании о том, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы, не стали неожиданностью для офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил «Би-би-си Украина» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Если беспристрастно посмотреть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине», — советник украинского лидера, утверждая, что российского руководство с 2014 года «использовало в своих интересах часть хотя бы и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей».

По его словам, винить в том, что в период 2014-2019 годов этот политический спектр усилился, необходимо бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Фамилии таких лиц, как [глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь«Виктор] Медведчук, Мураев, другие подобные — это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ложных шагов, которые он сделал в политической работе <…>. Просто сравните: где сейчас Медведчук и где он был в 2018 году», — резюмировал Подоляк.

Как МИД Великобритании считают, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийского лидера. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев. Кроме того, в британском внешнеполитическом ведомстве обвинили российские спецслужбы в связях с бывшими украинскими политиками. По данным Sky News, эти обвинения основаны на разведывательных данных США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления британского министерства иностранных дел, сказала, что Лондон заранее готовил «вброс» о том, что Россия якобы готовит переворот на Украине и специально опубликовал его в 01:30 ночи по Москве, чтобы российская сторона не отреагировала.

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