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Экс-премьер Украины назвал «бредом» утверждения Британии о его возвращении к власти

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает «чушью и бредом» утверждения МИД Великобритании о его возвращении к власти на Украине. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется «без меня меня женили», — сказал он.

Ранее британские дипломаты заявили, что российские власти хотели бы установить на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. МИД Соединенного Королевства утверждает, что в случае реализации этого варианта главой кабмина станет экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В Форин-офисе также рассказали, что у дипломатов есть данные о том, что спецслужбы России поддерживают связь с политиками Украины. В связях с Россией подозреваются Владимир Сивкович, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.

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