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Блинкен: США предупреждали о планах России относительно Украины

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Pool Reuters/AP

Соединенные Штаты предупреждали о возможных планах России относительно Украины, подобных тем, о котором заявила Великобритания. Об этом заявил госсекретарm США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», — сказал госсекретарь США.

Ранее в МИД Великобритании завили, что российские власти планируют поставить на Украине «лояльное правительство» и для этого сотрудничают, в частности с экс-нардепом Евгением Мураевым. По данным Sky News, обвинения основаны на разведывательных данных США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти заявления, сказала, что министерство иностранных дел Великобритании заранее готовило «вброс» о том, что Россия якобы готовит переворот на Украине, и опубликовало его в 01:30 ночи по Москве, ожидая, что Москва не ответит. Она также подчеркнула, что российская сторона «отреагировала и будет реагировать» на подобное.

В российском МИД считают, что западные страны пытаются подготовить информационное пространство для ряда крупных провокаций, в том числе и военных.

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