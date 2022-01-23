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Экс-депутат Рады: Британия подталкивает Зеленского к провокации в Донбассе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что Великобритания пытается подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к решению конфликта в Донбассе силовым путем. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление британских властей о том, что Россия хочет привести к власти на Украине пророссийские силы.

«Когда я прочитал это заявление то, честно говоря, не понял, каким образом они все это сложили. Они накачивают извне Зеленского разными страшилками, разными фейками, чтобы его окончательно подтолкнуть к провокации», — сказал он.

По его мнению, таким образом Зеленского «подталкивают к провокациям», в том числе в Донбассе.

Ранее министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил в интервью Sky News, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против России не только в случае ее «вторжения» на Украину.

Он подчеркнул, что Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной. По его словам, России грозят «очень серьезные последствия», если она попытается вторгнуться на Украину, а также если решит установить там «марионеточный режим».

При этом он уточнил, что «крайне маловероятно», что Великобритания отправит свои войска на Украину в случае «вторжения» России. Комментарий политика последовал за сообщениями британского МИДа, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы, а именно что Москва рассматривает в качестве потенциального кандидата бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева.

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