Захарова рассказала о подготовке ряда провокаций странами Запада

Западные страны пытаются подготовить информационное пространство для ряда крупных провокаций, в том числе и военных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать <...> Почему они это делают, для чего они это делают? Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций», — сказала она.

По словам Захаровой, министерство иностранных дел Великобритании заранее готовило «вброс» о том, что Россия якобы готовит переворот на Украине.

«Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идет о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы Россия готовит какой-то переворот на Украине. <…> Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 01:30 ночи по Москве», — отметила представитель МИД России, добавляя, что британская сторона ожидала, что Москва из-за этого не отреагирует.

При этом британский МИД «заранее разослал материал по средствам массовой информации», но Москва «отреагировала и будет реагировать», подчеркнула она.

Ранее в МИД Великобритании завили, что российские власти планируют поставить на Украине «лояльное правительство» и для этого сотрудничают, в частности с экс-нардепом Евгением Мураевым. По данным Sky News, обвинения основаны на разведывательных данных США.