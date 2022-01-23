Москва подтвердила, что готовится к визиту главы МИД Британии

Москва прорабатывает возможность визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию, был получен соответствующий запрос. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Такой запрос (на визит главы МИД Великобритании в РФ — прим. «Газета.Ru») был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отправила запрос российским властям с просьбой дать ей возможность приехать в Москву в феврале и получила согласие. По данным источника агентства, министр иностранных дел рассчитывает провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Посольство Великобритании в Москве не стало комментировать эти сообщения, говоря о том, что они никогда публично не раскрывают потенциальные планы поездок министра иностранных дел.

Накануне в Женеве состоялись переговоры Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам гарантий безопасности.

Лиз Трасс в это время находилась в Австралии. Во время выступления в университете Лоуи она заявила, что Россия и Китай все больше сотрудничают, пытаясь заполнить образовавшийся идеологический политический вакуум, обе эти страны стремятся к доминированию на Западе и в Тихоокеанском регионе.