На Украине объяснили назначение стены на границе с Россией и Белоруссией

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что стена, которую Украина пообещала построить вдоль границы с Россией и Белоруссией, является частью коррупционной схемы. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Я вас хочу успокоить — это новый министр внутренних дел таким образом пытается украсть из бюджета деньги. Очень удобная конструкция по размыванию бюджета», — сказал он.

Ранее сообщалось, что расходы Украины на обустройство государственной границы с Россией уже превысили более $86 млн. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

Обустройство границы осуществляется по проекту «Стена». С 2015 года по 2021 год из госбюджета Украины на возведение «Стены» ушло 2,437 млрд гривен. При строительстве обустроили 403 км противотранспортных рвов, построили 332 км рокадных дорог. Кроме того, сделаны 149 мостов через овраги.