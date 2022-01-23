В МИД Испании заявили, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящий момент не рассматривается. Об этом он сообщил газете Mundo.

«Следовало бы спросить Швецию и Финляндию. В настоящий момент такой сценарий не рассматривается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее американский политический обозреватель Росс Даутат заявил, что США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

Он отмечает, что Украина в текущий момент разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада. Даутат подчеркивает, что отказ правительству Украины в приеме в НАТО может посеять сомнения относительно серьезности намерений США и в отношении других направлений.

До этого премьер Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что вступления Украины в Североатлантический альянс еще долго не будет в повестке дня.