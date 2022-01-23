В России предостерегли Запад от провокаций в Донбассе

Глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире Youtube-канала «Изолента live», что Россия не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян.

Посол не исключил возможности провокаций Запада под информационным прикрытием на фоне «истерии» с Украиной, но подчеркнул, что Россия не станет терпеть эти атаки на Донбасс.

«Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что архитектура безопасности в мире будет меняться, но Запад, пытаясь «выторговывать» свои условия, в результате никуда не денется» и будет работать по российской повестке.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о подготовке американскими частными военными компаниями провокаций в Донбассе.