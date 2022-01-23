CNN: у США есть данные о планах Кремля «назначить» в Киеве «пророссийского лидера»

У США, также как и у Великобритании, есть данные, что Россия якобы сформировала собственное правительство, которое будет работать в Киеве после «вторжения на Украину». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы побыстрее закончить затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионов для разжигания раскола», — заявил источник, близкий к американской и британской разведке.

Также эту информацию подтвердил другой источник телеканала.

Ранее в британском МИД заявили, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы. По данным внешнеполитического ведомства, в качестве потенциального пророссийского лидера рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев. Кроме того, британские дипломаты обвинили российские спецслужбы в связях с бывшими украинскими политиками.

В МИД России в свою очередь назвали «чушью и дезинформацией» заявление коллег из Великобритании.