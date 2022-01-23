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В США рассказали, как Западу «нейтрализовать» Калининград в случае войны с НАТО

19Fortyfive: Польше и Литве для «нейтрализации» Калининграда нужно закупить F-35 и Patriot

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала 19Fortyfive рассказала, каким образом Запад может «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.

По мнению обозревателя, в настоящее время из-за усугубления ситуации в Восточной Европе легко забыть, что «потенциальное российское вторжение» может стать войной на два фронта: одним из них может стать самая восточная граница НАТО, «особенно граница Польши с Белоруссией», а другим — «хорошо вооруженная» Калининградская область.

В этом российском регионе расположены высокоточные комплексы «Искандер-М» и истребители с крылатыми ракетами, также регион является местом базирования внушительных сил ВМФ России, отмечает автор материала.

Уайт предложила Варшаве и Вильнюсу как можно скорее принять необходимые меры. Так, покупка зенитных комплексов (ЗРК) Patriot у США, самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams могут стать достойным ответом обороне РФ, считает обозреватель.

«Если Польша и Литва не будут готовы защищать свои границы с Калининградом так же быстро, как границы с Белоруссией, они окажутся зажатыми в тиски российскими войсками, движущимися по нескольким направлениям», — отметила Уайт.

По ее словам, ни одна из стран Балтии не получила системы оборонительного вооружения от НАТО, что является для альянса слабым местом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод вооружений из Калининграда не обсуждается, поскольку он является территорией России.

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