В британском МИД заявили, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы

В МИД Великобритании заявили, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы, сообщает РИА «Новости».

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — указано в сообщении британского МИД.

Кроме того, в британском внешнеполитическом ведомстве обвинили российские спецслужбы в связях с бывшими украинскими политиками.

«В том числе первым заместителем премьер-министра Украины в 2012-2014 годах и исполняющим обязанности премьер-министра в 2014 году Сергеем Арбузовым, первым заместителем премьер-министра в 2010-2012 годах и руководителем администрации бывшего президента Украины Януковича Андреем Клюевым, бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем, премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николаем Азаровым», — перечислили в британском МИД.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ Германии поставлять Украине оружие.