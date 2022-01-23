Пушков предложил прекратить идти на уступки перед Молдавией по газу после слов Санду

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале предложил прекратить идти на уступки перед Молдавией по газу после слов президента Молдавии Майи Санду о России.

Майя Санду в недавнем эфире румынского телеканала Pro TV заявила, что Россия в 1992 году ввела войска в Приднестровье для того, чтобы помешать Молдавии выйти из состава СССР.

«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше», — заявил Пушков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о проблемах с выводом российских военнослужащих из Приднестровья.