В Госдуме прокомментировали заявления экс-главы ВМС Германии

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал заявление недавно уволенного главы военно-морских сил Германии, вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, сообщает РИА «Новости».

«Наконец-то здравомыслие проснулось спустя столько времени после референдума в 2014 году. Хоть и запоздалое прозрение, но сигнал всему западному миру, что пора прекращать политические игры и признать российский статус Крыма. Крым - это законная и неотъемлемая часть русской земли», — заявил Шеремет.

Признание Крыма российским со стороны стран Запада Шеремет назвал делом времени.

«Но важно не это. Важно то, что крымчане считают себя гражданами России и что Россия считает Крым своем неотъемлемой частью. Крым всегда был, есть и будет русским. И пускай себе зарубят это на носу те, кто пытается использовать Крым для введения санкций и давления на Россию», — резюмировал Шеремет.

Ранее политолог оценил слова командующего ВМС Германии, вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха о Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.