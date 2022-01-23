МИД КНР опроверг слухи о переговорах Путина и Си Цзиньпина на Олимпиаде

В посольстве Китая в Москве заявили, что сообщение Bloomberg о том, что председатель Си Цзиньпин на Олимпиаде просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину являются фейком и провокацией, сообщает ТАСС.

«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — пояснили в дипломатическом представительстве.

В МИД КНР отметили, что позиция Китая остается неизменной.

«Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений», — указано в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель Китая Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подобные утверждения распространяют американские спецслужбы, чтобы оправдать несбывшиеся прогнозы о зимнем нападении России на Украину.