МИД Германии отреагировал на сообщение о планирующейся эвакуации дипломатов с Украины

В МИД Германии заявили информационному агентству dpa, что посольство на Украине не собирается сокращать штат. Об этом сообщает РИА «Новости».

О разработке плана по эвакуации дипломатов в случае эскалации украинского кризиса написал немецкий таблоид Bild.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что дипмиссия не проводит никаких «мер по сокращению персонала посольства» и не собирается эвакуировать дипломатов.

«Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне», — добавили в МИД.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что эвакуация дипломатов из Украины не планируется. О возможной эвакуации американского посольства сообщило агентство Bloomberg, сославшись на источники. Собеседники агентства связали эвакуацию с наращиванием российской военной группировки вблизи украинской границы.