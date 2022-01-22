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МИД Германии отреагировал на сообщение о планирующейся эвакуации дипломатов с Украины

Немецкий МИД заявил, что не сокращает персонал посольства на Украине

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Fabrizio Bensch/Reuters

В МИД Германии заявили информационному агентству dpa, что посольство на Украине не собирается сокращать штат. Об этом сообщает РИА «Новости».

О разработке плана по эвакуации дипломатов в случае эскалации украинского кризиса написал немецкий таблоид Bild.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что дипмиссия не проводит никаких «мер по сокращению персонала посольства» и не собирается эвакуировать дипломатов.

«Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне», — добавили в МИД.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что эвакуация дипломатов из Украины не планируется. О возможной эвакуации американского посольства сообщило агентство Bloomberg, сославшись на источники. Собеседники агентства связали эвакуацию с наращиванием российской военной группировки вблизи украинской границы.

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