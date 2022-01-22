Пресс-секретарь Белого дома забыла, на кого работает

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью американскому телеканалу ABC оговорилась, заявив, что рада работать на бывшего президента США Барака Обаму. Фрагмент интервью опубликовала The Daily Mail.

«Я не знаю, когда я уйду. Это честь для меня, мне нравится работать на президента Оба... Байдена», — сказала Псаки, когда ее спросили, не собирается ли она уйти в отставку.

Она долгое время была пресс-секретарем Обамы — с 2008 года, когда 44-й американский президент еще был сенатором от штата Иллинойс. В 2011-м Псаки перешла работать в компанию Global Strategy Group, но в 2012-м вновь стала пресс-секретарем Обамы — на время президентской компании. В 2013 году Псаки была назначена официальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов.

Ранее действующий президент США Джо Байден в третий раз за несколько месяцев оговорился, назвав вице-президента Камалу Харрис главой государства.