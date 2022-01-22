Британия предложила создать союз против РФ и Белоруссии

Великобритания предложила Украине и Польше образовать тройственный союз, который будет направлен против России и Белоруссии. Об этом сообщается в Twitter британского Совета по геостратегии.

В публикации Совета по геостратегии представлена карта, поясняющая геостратегическое назначение нового формирования.

Территории трех стран соединены стрелками, по разным сторонам обозначены военные объекты Лондона в Европе.

При этом на данной карте отображены страны-члены НАТО. Особенность в том, что РФ и Белоруссия в рамках данного союза фигурируют в качестве враждебных территорий.

В свою очередь, глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Лондон развивает новые трехсторонние связи с Киевом и Варшавой.

Ранее в Госдуме назвали «единственно правильный путь» в отношениях Москвы и Киева.

Также в МИД России разоблачили «информационную спецоперацию» Соединенных Штатов.