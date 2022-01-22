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В Госдуме назвали «единственно правильный путь» в отношениях Москвы и Киева

В Госдуме заявили о готовности к диалогу с Верховной радой

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости диалога между нижней палатой российского парламента и Верховной рады Украины. Он написал об этом в Telegram.

Заявление Володина было сделано после того, как глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук предложил создать группы дружбы между парламентами России и Украины. По его словам, Рада может «успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса».

Володин согласился с украинским коллегой.

«Это единственно правильный путь. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития», — написал он, добавив, что отношения Москвы и Киева должны выстраиваться на дружбе и доверии с обеих сторон.

Володин пригласил Медведчука и других украинских депутатах приехать в Госдуму «для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения».

Ранее российский депутат Евгений Попов сообщил, что в Госдуме воссоздали группы по взаимодействию с парламентами Украины, Великобритании, США и странами Прибалтики.

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