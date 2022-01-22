Кадыров заявил о связи семьи экс-судьи с террористами

Глава Чечни Рамзан Кадыров разъяснил свои слова касательно того, что семью экс-судьи Сайди Янгулбаева ждет либо тюрьма, либо место под землей. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в Telegram-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание», — написал глава Чечни.

По словам Кадырова, достаточно лишь информации о призывах Янгулбаевых к террористической деятельности.

«Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР», — подчеркнул политик.

Также Кадыров обратил внимание, что подозреваемых в терроризме членов семьи надо задерживать.

«А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются», — пояснил он.

Кроме того, Кадыров заключил, что его слова семья Янгулбаевых может воспринимать не в качестве угрозы, а заслуженного наказания.

Ранее Кадыров прокомментировал обвинения экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева в похищении его супруги из Нижнего Новгорода силовиками.

20 января вооруженные люди в масках — предварительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы возможных силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT».