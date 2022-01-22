Bild: МИД Германии готовит эвакуацию семей работников посольства на Украине

Министерство иностранных дел Германии начало разрабатывать план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные сведения.

Подготовка ведется на случай, если в Киеве начнется эскалация ситуации.

«МИД ФРГ разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — уточняется в сообщении немецкого таблоида.

Официального подтверждения информации о предстоящей эвакуации со стороны немецкого ведомства пока не поступало.

Ранее информацию о добровольной эвакуации дипломатов из Украины прокомментировали в Белом доме США. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что такие планы всегда разрабатываются на случай непредвиденных ситуаций.

Также Bloomberg рассказал о плане эвакуировать семьи дипломатов США из Украины.