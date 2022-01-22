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Bild: МИД Германии готовит эвакуацию семей работников посольства на Украине

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Reuters

Министерство иностранных дел Германии начало разрабатывать план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные сведения.

Подготовка ведется на случай, если в Киеве начнется эскалация ситуации.

«МИД ФРГ разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — уточняется в сообщении немецкого таблоида.

Официального подтверждения информации о предстоящей эвакуации со стороны немецкого ведомства пока не поступало.

Ранее информацию о добровольной эвакуации дипломатов из Украины прокомментировали в Белом доме США. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что такие планы всегда разрабатываются на случай непредвиденных ситуаций.

Также Bloomberg рассказал о плане эвакуировать семьи дипломатов США из Украины.

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