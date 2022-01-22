Госдеп прокомментировал данные об эвакуации дипломатов из Украины

В Государственном департаменте США заявили, что эвакуация дипломатов из Украины не планируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью», — рассказали российским журналистам в Госдепе.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что если решение об эвакуации сотрудников дипмисии и членов их семей будет принято, они полетят на родину не на правительственных самолетах — «в настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы».

Ранее информацию о добровольной эвакуации дипломатов из Украины прокомментировали в Белом доме. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что такие планы всегда разрабатываются на случай непредвиденных ситуаций.

О возможной эвакуации сотрудников дипмиссии США написало агентство Bloomberg, сославшись на источники.

Собеседники агентства связали эвакуацию с наращиванием российской военной группировки вблизи украинской границы. Соответствующее распоряжении может быть сделано в ближайшие дни, добавили они.

Однако возвращение дипломатов на родину не означает уверенность во «вторжении» России, а просто демонстрирует «подготовку по мере роста напряженности», подчеркнул один из источников.