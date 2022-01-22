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Посольство США прокомментировало сообщение об отказе в выдаче визы российскому космонавту

В посольстве США заявили, что продолжают оформлять визы российским космонавтам

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц заявил, что дипмиссия продолжает выдавать визы космонавтам из России, несмотря на сокращение штата. Его слова приводит РИА «Новости».

Ребхольц отметил, что правила работы посольства исключают комментарии насчет отдельных случаев оформления виз.

«Однако Соединенные Штаты ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции. И несмотря на серьезные кадровые проблемы, посольство в Москве продолжает уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА», — заявил он.

Ранее ТАСС написал, что американские дипломаты без объяснения причин отказались выдать визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу — он должен был отправиться в Соединенные Штаты для участия в тренировках в Космическом центре Линдона Джонсона.

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