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Жириновский анонсировал увеличение выплат пенсионерам

Жириновский: весной планируется принять законопроект о 13-й пенсии и увеличении МРОТ до 15 тыс. руб.

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия планирует принять во время весенней сессии Государственной думы законопроект о 13-й пенсии и увеличить МРОТ до 15 тыс. руб. Политик написал об этом в Twitter.

Актуальность инициативы Жириновский объяснил усиливающимся экономическим неравенством — «сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее». В перспективе МРОТ может быть поднят до 30 тыс. руб., отметил он.

Законопроект о 13-й пенсии представил правительству глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Ранее группа депутатов от ЛДПР, включая Жириновского, вместе с сенаторами Еленой Афанасьевой и Ириной Кожановой, внесли в Госдуму проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. В документе говорится, что все работающие и неработающие пенсионеры будут ежегодно получать дополнительную выплату перед Новым годом. Сумма выплаты будет равняться размеру пенсии.

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