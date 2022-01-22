Жириновский анонсировал увеличение выплат пенсионерам

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия планирует принять во время весенней сессии Государственной думы законопроект о 13-й пенсии и увеличить МРОТ до 15 тыс. руб. Политик написал об этом в Twitter.

Актуальность инициативы Жириновский объяснил усиливающимся экономическим неравенством — «сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее». В перспективе МРОТ может быть поднят до 30 тыс. руб., отметил он.

Законопроект о 13-й пенсии представил правительству глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Ранее группа депутатов от ЛДПР, включая Жириновского, вместе с сенаторами Еленой Афанасьевой и Ириной Кожановой, внесли в Госдуму проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. В документе говорится, что все работающие и неработающие пенсионеры будут ежегодно получать дополнительную выплату перед Новым годом. Сумма выплаты будет равняться размеру пенсии.