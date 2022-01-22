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Зеленский пообещал скорое объединение «оторванных» Крыма и Донбасса с Украиной

Зеленский заявил, что в Крыму и Донецке провозгласят «новый Акт Воссоединения»

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Крым и Донбасс «оторваны» от страны, но они в будущем могут вернуться обратно в состав, именно тогда и провозгласят «новый Акт Воссоединения». Об этом сообщает РИА «Новости».

По утверждению главы государства, регионы войдут в состав Украины «скоро, не через века». Такие планы Зеленский обнародовал в День соборности, отмечаемый 22 января. В этот день в 1919 году Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) стали одним государством.

«Около 100 лет назад был провозглашен Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно – восьмой год подряд», — пояснил Зеленский.

Как считает президент, после возврата Донбасса и Крыма, «новый Акт объединения» украинцы станут отмечать каждый год.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее на Украине рассказали об «ультиматуме» Зеленского согражданам.

Также Зеленский заявлял о готовности всех украинцев воевать за родину.

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