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Депутат попросил ФСБ проверить факт похищения Заремы Мусаевой

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mansur_solltaev/Instagram

Депутат Государственного совета Республики Коми Виктор Воробьев направил директору ФСБ Александру Бортникову телеграмму с просьбой провести проверку по факту похищения жены бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева. Депутат испытывает опасения, что такая ситуация может повториться и в других регионах России. Об этом политик рассказал изданию «Горизонтальная Россия».

«Во-первых, мы раньше слышали о таких похищениях, но это ограничивалось территорией Чечни. Теперь этот беспредел может затронуть каждый регион. Вторая причина связана с сыном федерального судьи. Он сотрудник Комитета против пыток, который в том числе борется с похищениями и пытками на Северном Кавказе. Возможно, похищение связано с работой сына», — приводит слова Воробьева издание.

По словам Воробьева, «ситуация переходит все границы и является нарушением закона», поэтому он надеется в скором времени получить ответ на свой запрос.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее прокомментировал в своем Telegram-канале обвинения экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева в похищении его супруги из Нижнего Новгорода силовиками. Он подчеркнул, что правозащитники назвали происшедшее похищением, тогда как правоохранители совершали «законные и согласованные оперативные действия». «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», — написал Кадыров.

Сама Мусаева в разговоре с уполномоченным по правам человека республики Мансуром Солтаевым заявила, что полицейские не применяли к ней насилия и обеспечили всеми необходимыми лекарствами [Мусаева больна сахарным диабетом]. Видеозапись их разговора опубликована в Telegram-канале РИА «Новости».

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

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