Китайский лидер Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не начинать «войну» на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая.

Собеседник агентства отметил, что Си Цзиньпин в настоящее время готовится к переизбранию на пост председателя КПК, в связи с чем ему невыгоден кризис в Европе.

Поэтому китайский МИД подчеркнул важность соблюдения резолюции ООН о перемирии, которое начинается за неделю до Олимпийских игр и заканчивается через неделю после Паралимпийских игр. Таким образом резолюция должна будет соблюдаться с 28 января по 20 марта.

Bloomberg также приводит мнения военных аналитиков, указавших, что к моменту окончания перемирия на Украине может начаться оттепель, которая помешает России организовать быстрое «вторжение».

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко обратился к правительству Германии с требованием опровергнуть слова командующего немецкими ВМС Кая-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

В последнее время на Западе, а также на Украине политики и СМИ заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.