МИД Украины разочаровался в Германии

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ряд заявлений Германии по Украине.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», — написал он в Twitter.

Кулеба также заявил о важности единства Запада по отношению к России, поэтому немецкая сторона должна прекратить «поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину».

При этом он поблагодарил Берлин за ранее оказанную поддержку и за дипломатические усилия по регулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», — заключил министр.

Ранее в Германии предложили альтернативу поставкам оружия на Украину.