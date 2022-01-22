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МИД Украины разочаровался в Германии

Глава МИД Украины Кулеба заявил о разочаровании последними заявлениями Германии

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Francisco Seco/Reuters

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ряд заявлений Германии по Украине.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», — написал он в Twitter.

Кулеба также заявил о важности единства Запада по отношению к России, поэтому немецкая сторона должна прекратить «поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину».

При этом он поблагодарил Берлин за ранее оказанную поддержку и за дипломатические усилия по регулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», — заключил министр.

Ранее в Германии предложили альтернативу поставкам оружия на Украину.

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