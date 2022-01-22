Посол Украины заявил, что Киев пригласит британских военных в случае войны с Россией

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что не исключает того, что Киев пригласит британских военнослужащих в случае предполагаемого «вторжения» России. Об этом он сказал в интервью UATV.

По его словам, Россия «создает туман войны», чтобы использовать это в переговорах.

«Наша задача и наших партнеров — отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны», — сказал дипломат.

На вопрос, пригласит ли Украина западных партнеров, в том числе Великобританию, вмешаться в случае эскалации, Пристайко ответил утвердительно.

«Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», — заявил украинский посол.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.