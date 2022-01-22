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МИД ответил на публикацию Госдепом документа о «дезинформации» России по Украине

МИД России: вина за дестабилизацию ситуации на Украине полностью лежит на США и НАТО

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России ответило на публикацию Госдепартаментом США бюллетеня «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

20 января Госдеп опубликовал примеры приписываемой РФ «дезинформации», направленные против Украины. В документе в том числе говорится о том, что это Россия якобы вторглась на украинскую территорию в 2014 году, «оккупировала» Крым, а теперь «пытается обманом заставить мир поверить в то, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт».

В МИД в ответ на эти обвинения заявили, что вина за дестабилизацию ситуации на Украине полностью лежит на США и других странах НАТО, поддержавших в феврале 2014 года госпереворот, в результате которого был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович, а к власти пришли националисты.

«Жители Крыма и Донбасса, опасаясь за собственную безопасность, не пожелали жить под управлением последователей Бандеры и Шухевича. В результате этого Крым вернулся в состав России, Донецкая и Луганская области провозгласили независимость, и Киев развязал гражданскую войну против Донбасса, продолжающуюся по сей день», — говорится в заявлении российского министерства.

В российском ведомстве подчеркивают, что США и НАТО пытаются выставить Россию стороной-агрессором, поскольку пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от собственного военного освоения территории Украины.

«ВСУ и альянс наращивают военную активность в непосредственной близости от российских границ», — подчеркивает МИД РФ.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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