США могут на следующей неделе начать эвакуацию людей из посольства в Киеве

Посольство США на Украине попросило Госдепартамент позволить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать. Об этом в своем Twitter написал корреспондент CNN Мэттью Чэнс.

«Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства», — сообщил журналист.

По его словам, Соединенные Штаты уведомили Украину, что эвакуация скорее всего начнется на следующей неделе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники писало, что США рассматривают вопрос эвакуации членов семей работающих на Украине американских дипломатов из-за эскалации обстановки.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.