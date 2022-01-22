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В США предложили исключить Россию из ОБСЕ

Экс-посол США в ОБСЕ Гилмор: Россию необходимо исключить из всех международных организаций

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экс-посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россию и «ее сателлита Белоруссию» необходимо исключить из организации из-за ситуации вокруг Украины. Такое мнение он выразил в своей статье для издания Foreign Policy.

Гилмор считает, что если страны, входящие в организацию, этого не сделают, то Соединенным Штатам нужно будет перестать финансировать ОБСЕ.

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — сказано в публикации.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать «вторжением» на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками, указав, что американская сторона будет готова в ответ на такое действие ввести санкции.

Он предупредил, что в ответ на такой шаг последует «жесткий и скоординированный экономический ответ», который он детально обсуждал с союзниками США, а также изложил российскому лидеру.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Отношения России и США
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