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США призвали Россию сохранить в секрете ответ американцев по гарантиям безопасности

WP: США попросили РФ не публиковать свой ответ по гарантиям безопасности

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Leonhard Foeger/Reuters

Американские должностные лица попросили своих российских коллег не публиковать письменный ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник.

«Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете», — сообщает издание.

При этом сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов не исключил, что Москва может обнародовать документ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в письменном виде изложат свою серьезную озабоченность в связи с действиями России.

17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и Североатлантического альянса не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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Отношения России и США
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